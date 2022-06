Linda dentro e fora: descubra a decoração rústica desta casa

Esta imagem oferece uma vista totalmente sedutora e desejável: um quarto confortável, livre, iluminado e muito amplo. Já pensou em ter um quarto assim voltado completamente ao descanso?!

A estética é bastante semelhante ao quarto anterior, com um mobiliário simples e uma decoração casual e rústica, com piso em cerâmica. Os tons claros, que vão do tijolo ao areia, garantem uma atmosfera de naturalidade propícia para uma boa preguiça ao fim do dia.