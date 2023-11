Tiny house: conheça as características, vantagens e desvantagens das minicasas

As casas montadas dentro de estruturas de container ficam muito resistentes, é possível fazer o isolamento termoacústico com excelência, é uma obra feita em pouco tempo, com soluções sustentáveis e sai mais barato do que uma casa comum.

A sustentabilidade já começa no uso do container, que um dia serviu para outra finalidade e está sendo reaproveitado. Além disso, a estrutura já está pronta, sem necessidade do processo que envolve o uso de tijolos, areia, água, cimento e carvão.

Uma tiny house feita com estrutura de container leva um terço do tempo de uma casa de alvenaria para ficar pronta, e ainda menos por ser “tiny”. Para obter um resultado perfeito, é primordial contratar um escritório de arquitetura especializado no assunto, garantindo todas as vantagens e o custo-benefício que você procura.