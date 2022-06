Moderna e muito louca, casa de 600 m² é um sonho de arquiteto

Quem nunca se interessou pelas construções contemporâneas! Linhas divergentes, volumetrias instigantes e surpresas, muitas surpresas! Desde o exterior até cada um de seus ambientes internos, uma casa contemporânea é capaz de refletir sobre o futuro, sobre o caminho das tendências residenciais e sobre o que seria um novo estilo de vida pautado nas transformações da tecnologia e da sociedade.

Apesar de parecer em alguns quesitos, não devemos confundir este estilo com uma mera representação do futuro. Embora reflita uma conversa intensa com o que virá, o arquitetura contemporânea traz, principalmente, grande riqueza no que diz respeito a entender como vivemos aqui e agora, buscando soluções de conforto e praticidade para trazer muito bem estar para dentro de suas linhas fortes e marcantes.

Esta casa que conheceremos hoje, projetada pela Urban Core, localiza-se em Oliveira de Azeméis, em Portugal. O terreno amplo entre ruas permitiu que seu volume fosse posicionado ao centro, deixando sua periferia livre. Ao total, 600 m² distribuem-se para resolver um programa de necessidades que inclui, no térreo, hall, sala de jantar e estar, cozinha, sala íntima, instalações sanitárias e de serviços e uma suíte de hóspedes. Já no andar superior, a área privada recebe mais suítes que se definem em volumes e perspectivas diferentes para cada ambiente. Completando o programa, o subsolo resolveu a necessidade de lavanderia, depósito e garagem.

Que tal descobrir um pouco mais sobre esta incrível arquitetura contemporânea?!