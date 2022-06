10 modelos de piscina para a sua área de lazer

No projeto desta residência realizado pelo arquiteto Aquiles Nícolas Kílaris, não falta espaço no terreno onde o paisagismo prioriza arbustos e grandes gramados. No meio dele, a piscina em dois tons de azul tem linhas sinuosas e curvas, características do estilo do arquiteto. A piscina apresenta ilhas de relaxamento , uma área com cadeiras reclináveis com os pés submersos na água e, à parte, uma piscina redonda que pode servir para crianças ou a confraternização de adultos em sua bancada submersa. Ao lado da piscina, uma passarela com colunas e laje sinuosa faz a integração com a casa e também com a área gourmet na sua ponta. Por fim, o piso branco dá destaque aos tons de azul da bela piscina de design arrojado.