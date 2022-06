6 (bons) motivos voltar a morar com os pais depois dos 30

Estar presente entre os entes queridos é cada vez mais raro para as gerações atuais. A ocupação em construir sua própria independência financeira pode colocar o trabalho em primeiro lugar para muitos. Com isso, os laços familiares se tornam enfraquecidos. Um bom lugar para reatar a convivência é mesa de jantar. Fazer as refeições juntos é uma das pequenas regras trazidas da casa dos pais que podem determinar o nível de diálogo e aproximação das famílias. Alguns minutos são suficientes para que pais e filhos se reaproximem, conversem e conservem laços tão importantes. Se me sua casa esse hábito se perdeu, tente retomar! Verá que as coisas podem melhorar.

