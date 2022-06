Uma casa de campo com muitas surpresas

Morar nos centros urbanos tem algumas desvantagens e limitações. Os terrenos não são tão grandes e custam caro, portanto, não é todo mundo que dispõe de uma área ampla para atender certos caprichos pessoais, como ter uma quadra de esportes exclusiva. O respeito as regras de boa vizinhança impede a realização de festas até altas horas por causa do barulho. E, a pressão imobiliária resulta no aproveitamento máximo do coeficiente construtivo, restando pouco espaço para áreas livres e verdes, que negam aos moradores da cidade o contato com a natureza.

Para uma família do interior de São Paulo, a construção de uma casa de campo foi a solução para driblar todos estas limitações que uma casa situada na cidade possui. A família que adora receber os amigos e familiares para celebrar e compartilhar momentos de lazer necessitava de uma área mais ampla. A casa foi construída em Cabreúva, no interior de São Paulo, em um terreno que possibilitou a criação de uma área de lazer ampla e completa que atendeu a todos os caprichos da família, incluindo uma capela, um salão de jogos, um campo de bocha e muitas outras atrações. A casa assemelha-se a um parque de atrações, devido as inúmeras atrações e opções de lazer que ela oferece aos moradores e seus convidados.

Conheça com mais detalhes o projeto desta casa de campo, desenvolvida pelo estúdio Cactus Arquitetura e Urbanismo, que foi dotada de tudo que é necessário para o lazer e o prazer da família, uma casa de final de semana para ser curtida o ano inteiro na companhia de amigos e familiares.