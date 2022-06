Casa com duas faces: 10 fotos que vão te encantar

A grande atração desta residência é a piscina ampla e ensolarada envolta pelo deck de madeira. A piscina fica situada na área de lazer na parte posterior do terreno, portanto, numa cota mais baixa em relação ao acesso principal. Todavia, a residência parede se situar no limite do perímetro urbano. Portanto, a parte posterior da residência se abre completamente para a paisagem montanhosa do seu entorno. Esta integração com a paisagem natural externa é que resultou numa fachada posterior com amplas aberturas envidraçadas e uma varanda aberta, no pavimento térreo, e um barzinho, no pavimento inferior.