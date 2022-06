Essa casa pode ser sua por apenas R$ 16 milhões

O projeto tirou proveito da cobertura plana, para criar uma área de lazer incrível no terraço. Uma das atrações da área de lazer é o spa, que conta com uma sauna e com uma banheira jacuzzi. A banheira é fechada com painéis móveis de vidro, que no inverno permanecem fechados para proporcionar conforto aos moradores, sem interferir nas vistas espetaculares do mar, mas que no verão se abrem para permitir uma maior interação com a atmosfera litorânea. Não é difícil imaginar que o spa é um dos lugares mais disputados da área de lazer.