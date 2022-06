Essa casa tem jardim de pedras e uma decoração de cair o queixo

A vista da fachada posterior evidencia a simbiose da natureza e da alta tecnologia. Uma ala com amplos painéis móveis de vidro promove a integração dos espaços sociais com o espaço exterior, cujo destaque é o jardim japonês com vegetação asiática e pedras de arenito gigantes, extraídas do próprio lote. Além do protagonismo da natureza, o projeto incorpora tecnologias e soluções inteligentes para proporcionar maior conforto, segurança e otimizar o uso da energia. Um sistema fotovoltaico produz mais eletricidade do que a demanda da residência, painéis solares aquecem a água, e a cisterna alimentada com água das chuvas abastece o lago de carpas e a irrigação do jardim.