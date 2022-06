Cheia de mármore e cristais, esta casa gigantesca na Turquia vai te derrubar da cadeira

A fachada posterior da residência é marcada pela imponência do edifício, com destaque para o pórtico monumental com duas colunas circulares, um frontão com ornamentos e duas estátuas de leões, e pelo jardim exuberante, cujo destaque é a piscina revestida de pastilhas azuis e os chafarizes. Vasos decorativos ornamentam o muro de divisa e realçam a beleza e o luxo da residência. A área de lazer da piscina conta ainda cm um pergolado de madeira com espreguiçadeiras de madeira, que proporcionam maior conforto e relaxamento aos moradores. A piscina com banheira de hidromassagem integrada e chafarizes dão à área de lazer uma aparência de spa.