Esse projeto 3D de casa moderna tem um superquintal

Certamente, esse é um projeto para quem pensa no futuro, com soluções inteligentes para o melhor aproveitamento do imóvel e, claro, para que ele seja valorizado no mercado imobiliário.

Gostou do estilo criado para essa residência? Quer ver mais opções de projetos para continuar se inspirando? No perfil do escritório Danilo Rodrigues Arquitetura, aqui na homify, há mais de 40 projetos para você conhecer e se apaixonar.

O escritório atende no Paraná e em Santa Catarina, então se você mora nesses estados, pode entrar em contato para tirar suas dúvidas e solicitar um orçamento. A realização da sua construção ou reforma merece estar em boas mãos!