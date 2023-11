19 Ideias de menos de 100 reais para transformar sua casa

Quer dar uma renovada na decoração da sua casa, mas não está podendo investir mais do que R$100? Realmente, com esse valor não é possível mudar ambientes por completo, mas saiba que pequenas mudanças causam um grande impacto e podem ser transformadoras, quando feitas com criatividade. Veja essas ideias lindas nos projetos dos arquitetos e designers cadastrados na homify.