Decoração Para Casa De Praia: 13 Ambientes Perfeitos Para Relaxar E Curtir

Respirar ar puro, ouvir o som relaxante das ondas, sentir a brisa do mar e perceber que o tempo passa mais devagar. Esses são alguns dos muitos benefícios e sensações que experimentamos quando estamos na praia. Sendo assim, a decoração da sua casa de praia precisa seguir esse mesmo clima e transmitir todas essas sensações super relaxantes, certo? Se você está procurando inspirações e ideias para a decoração da sua casa de praia, este livro de ideias é perfeito para você. Aqui você vai encontrar uma seleção com 13 projetos de decoração ideais para relaxar e curtir os dias perto do mar.

A cor azul é o fio condutor deste projeto de decoração cheia de frescor para apartamento de praia. Ela aparece tanto na parede, como no revestimento de móveis e no enorme tapete listrado em azul e branco. Outro elemento que se destaca na decoração com clima de praia é a parede com revestimento cimentício que tem forma de ondas e acolhe um espelho que amplia e reflete a parede oposta pintada de azul. O mobiliário leve possui toques naturais como a mesa de jantar com base de tronco, baquinhos com corda e também a madeira natural presente nas cadeiras e poltronas com estofado de linho azul. Quadros com temática de viagens dão o toque final a esse ambiente que nos remete a tranquilidade dos dias de praia.

Nem só de azul estão compostas as decorações de casas de praia. Este projeto de decoração de casa de praia traz a natureza para dentro de casa com um elemento que é grande estrela desta decoração: a madeira. Com uma estrutura de madeira aparente e grandes colunas de madeira, essa casa de praia tem um ar natural, rústico e ao mesmo tempo aconchegante. Além disso, ela também faz uso de fibras naturais nos ventiladores de teto com formato ovalado que remetem à grandes leques.

Neste quarto, os tons de azul criam um bonito contraste com os elementos na cor branca e também com tons de madeira que encontramos nas molduras dos quadros, nas almofadas e no elemento decorativo na parte inferior da parede da cabeceira da cama. Um ambiente onde a luz natural é maximizada e perfeito para relaxar.

Pequenos detalhes podem fazer toda a diferença em qualquer decoração, principalmente na decoração de uma casa de praia. Reúna elementos que remetem à natureza como conchas e outros elementos marinhos, objetos feitos com fibras naturais, madeira e crie pontos na sua decoração com a cara da praia.

Além do azul, a cor branca também faz com que nos transportemos para a praia, trazendo uma sensação de tranquilidade e paz. Este quarto possui uma decoração praticamente inteira branca com alguns pontos de cor com elementos em madeira natural.

Você também pode elaborar uma decoração com toques praianos para o seu banheiro. Neste caso, as cores escolhidas para este banheiro com ladrilhos hidráulicos são as responsáveis por trazer um estilo de praia ao ambiente. Destaque também para a bancada em madeira de demolição.

A decoração desta sala de estar integrada com sala de jantar possui um clima leve graças à escolha de materiais claros como a madeira natural do mobiliário e revestimentos brancos do sofá, poltronas e tecido da cortina. Destaque para o tapete listrado em azul e branco.

Adicionar texturas diferentes às paredes também é uma alternativa para compor uma decoração de casa de praia. Este quarto possui paredes com ripas de madeira pintadas de branco que criam um bonito contraste com as molduras das janelas e piso em madeira natural.

Esta sala de estar de praia conta com toques rústicos como a parede branca texturizada e os móveis em madeira natural. Tons vivos como verdes e azuis das almofadas dão um toque de energia ao ambiente. Dica: não deixe de adicionar muitas plantas para compor a decoração da sua casa de praia.

Este quarto super relaxante em total white conta com elementos em fibras naturais, como a cabeceira da cama e os banquinhos auxiliares no pé da cama. Além disso, o dossel em tecido branco dá um pequeno toque sofisticado à decoração simples.

Esta decoração de quarto para casa de praia conta com um detalhe que faz toda a diferença: papel de parede branco com estampas em azul. Esse elemento combina perfeitamente com os detalhes têxteis em azul e branco que compõem a decoração.

Este é um ótimo exemplo de decoração de varanda gourmet para casa de praia para você se inspirar. Com elementos naturais nos lustres pendentes e na bancada em madeira, a decoração foge um pouco do clássico azul e branco e apresenta um tom de turquesa.