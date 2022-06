6 ambientes maravilhosos onde receber amigos em casa

Uma boa forma de quebrar o gelo é oferecer uma bebida e aperitivos aos convidados. Essas coisas servem um pouco de muleta para pessoas ainda não à vontade, fazendo com que elas ocupem as mãos, as quais, de outro modo, não saberiam onde se colocar. Lembre-se de abastecer a geladeira com sucos e refrigerantes para o caso de haver crianças e pessoas que não consomem álcool entre os convidados. Se estiver quente e for de tarde ou de noite, as cervejas e os vinhos brancos vão muito bem. Se estiver frio e for de noite, o vinho tinto ou outras bebidas apropriadas para drinques podem ser bem-vindos. Se for um almoço ou um churrasco, a cerveja e as bebidas não alcóolicas são mais indicadas. Também faça um estoque de aperitivos, como amendoim, frutas secas e azeitonas, ou então prepare pastas e patês para comer com torradas, como por exemplo aqueles feitos com atum, beringela, azeitona, grão de bico ou outros de sua preferência. Ter alguma coisa para beliscar também pode ser bom se o almoço ou jantar estiver atrasado. Com esses itens básicos, não há como errar: partilhar a comida e a bebida é uma forma ancestral – para não dizer atávica – de hospitalidade.