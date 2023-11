Cor Lavanda: 19 Ideias para Trazer esta Cor para sua Casa

A lavanda é uma planta com flores em tons de lilás e roxo. É conhecida por sua delicadeza visual e pelo aroma suave, por isso é bastante usada como matéria-prima em diversos produtos de limpeza, aromatizadores e cosméticos.

Ou seja, a cor lavanda tem tudo a ver com o design de interiores, pois tem a capacidade de promover leveza e bem-estar aos ambientes e às pessoas que neles vivem.

Está pensando em usar essa cor no seu projeto de decoração? Com certeza vai ficar lindo! Veja quantas ideias sensacionais com cor lavanda os arquitetos e designers da homify têm para sugerir a você.