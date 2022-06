Como limpar colchão: conheça 6 dicas incríveis

Após eliminar as impurezas com o aspirador, agora é hora de aplicar um produto para garantir a limpeza e se livrar dos ácaros de vez. O ideal é que você use um produto específico para estofados, pois são feitos para superfícies de contato direto com a pele e não causam danos.

Se o seu colchão está com manchas, a dica é utilizar os produtos à base de enzimas, que quebra a estrutura das sujeiras, como se elas derretessem e, assim facilita retirá-las. Claro, que a escolha do produto a ser usado dependerá do tipo da mancha do seu colchão – verifique antes de comprar o produto.

O projeto do quarto foi criado pela arquiteta Samara Barbosa, localizada em Curitiba.