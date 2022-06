Espelhos na sala de jantar: 6 ideias de decoração

Decorar a sala de jantar com espelhos forma uma dupla para lá de perfeita: luz natural e amplitude. O espelho dá um efeito incrível devido seu reflexo e leva modernidade, requinte, charme e personalidade para qualquer sala de jantar. Existem diversas maneiras de inserir esse item na ambientação. O mais comum no décor é cobrir uma das paredes por inteiro – isso valoriza a área de convivência, além de transmitir a sensação de um cômodo espaçoso.

Outra maneira bacana para colocar o espelho na sala de jantar é inserir somente na parte superior da parede, geralmente acima do aparador. Este pode seguir diversos formatos: redondo, quadrado ou retangular. O que importa é respeitar o seu estilo. Além disso, é importante não cometer exageros que causem desconforto visual ou tragam poluição de informação para sua sala. Para evitar erro aposte no “menos é mais”, com apenas um espelho no espaço. Ou se preferir, uma parede com diversos tamanhos, mas com mesmo estilo.

Para manter a beleza do seu espelho, basta a limpeza frequente com limpa-vidro. É importante ressaltar também que escolher um produto de qualidade, que não forme manchas, faz toda diferença. E o espelho não é um elemento que você trocará com frequência, então, esteja atento e se preocupe com a durabilidade do acessório. Confira algumas maneiras para decorar sua sala de jantar!