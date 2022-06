10 ótimas soluções para cozinhas pequenas

Este projeto da Fábrica Arquitetura, de Recife, é outro que trabalha com um espaço estreito e com uma solução interessante. O primeiro ponto que percebemos é o uso do preto em toda a estrutura da cozinha, trazendo um ar de sofisticação e elegância ao ambiente. O bom aproveitamento do espaço também se faz presente, com corredores que investem na circulação e na praticidade. O toque de contraste desta pequena cozinha planejada vai para a mesa em tom amarelo vivo, que quebra a hegemonia do preto com criatividade e inteligência.