Antes e depois: após reforma, edifício vira palacete

Construído no início do século XX, o Palacete do Relógio está localizado no Cais de Sondré em Lisboa, a margem do famoso rio Tejo, e costumava ser a sede de administração do porto da cidade. Infelizmente, assim como acontece com diversos edifícios públicos ao longo dos anos, suas funções foram transferidas a uma nova localidade inutilizando o edifício por muitos ano. Em meados de 2007 decidiu-se por sua reabilitação.

Internamente, o edifício já contava com um pátio central de pé-direito duplo por onde se distribuíam suas funções. Entretanto, sua reabilitação prolongou ainda mais essa altura, criando assim um vazio central com pé direito triplo e possibilitando a inserção de um segundo elevador. Ao redor do pátio central, organizam-se as novas funções a serem abrigadas: escritórios, salas de reunião, refeitório e áreas técnicas.