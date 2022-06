Como usar Coca-cola para limpar a casa

Claro, que o resultado não é o mesmo obtido por um produto especialmente desenvolvido para limpeza de banheiro, mas na falta dele você pode improvisar com a bebida coca-cola. Despeje uns dois copos do líquido na privada e deixe agir por uma hora. Depois, dê descarga. Agora, se o caso de entupimento não for muito sério, o pH ácido da coca-cola fará um excelente trabalho. O mesmo vale para pias, despeje um copo de refrigerante e deixe-o lá até reduzir a desobstrução. Com certeza, o maior benefício da coca-cola é o seu poder de limpeza e praticidade. Por ser uma bebida doce, depois do procedimento é preciso esfregar e lavar o seu banheiro.