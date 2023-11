Nichos Embutidos: 14 imagens inspiradoras para todos os cômodos

Quando falamos em nichos embutidos, provavelmente a primeira imagem que vem à nossa mente são nichos embutidos para banheiro, verdade? Eles têm sido amplamente usados por decoradores e arquitetos nos últimos anos, tanto como nichos para decoração ou armazenamento perto da pia, quanto dentro da área molhada do box. Mas a realidade é que você pode colocar nichos embutidos em muitos ambientes como na sua cozinha, sala de estar, sala de jantar ou até mesmo no seu quarto. Além disso, eles podem ser feitos dos mais diversos materiais. Tudo vai depender da sua necessidade e estilo da sua decoração.

Os nichos embutidos são uma ótima solução e alternativa para projetos de decoração em ambientes mais reduzidos. Afinal de contas, os nichos embutidos contribuem para que você organize ou para que dê um toque especial à sua decoração sem perder nem um centímetro de espaço, ao contrário, você acaba otimizando e ganhando ainda mais superfície na sua casa. Gostou da ideia? Confira então a nossa super seleção com projetos de tirar o fôlego com nichos embutidos para todos os gostos e necessidades!

Cozinhas com nichos embutidos Salvar Radô Arquitetura e Design Visitar perfil Os nichos embutidos podem estar embutidos diretamente na parede ou então em armários e outros móveis. No caso desta cozinha com linhas simples e modernas, os nichos embutidos estão presentes no armário principal da cozinha, criando espaços abertos tanto para armazenamento, como para a inclusão de objetos de decoração.

Nichos embutidos em armários de cozinha Salvar Fábio Frutuoso Arquitetura Visitar perfil Já nesta cozinha cheia de cor e vida, os nichos embutidos no armário ganham destaque na decoração ao receber cores diferentes do restante do móvel, a cor azul, compondo assim um painel colorido com algumas portas pintadas de laranja. .

Nichos embutidos coloridos para cozinha Salvar INÁ Arquitetura Visitar perfil Criar nichos embutidos com uma cor diferente do lugar onde está embutido é uma maneira de dar-lhes destaque no ambiente. Nesta cozinha os armários em azul ganham nichos embutidos em madeira natural. Uma dica: tente não sobrecarregar os nichos com muitos objetos, evitando assim uma poluição visual na sua decoração, afinal, menos é mais!

Nichos embutidos para quartos Salvar RP Estúdio - Roberta Polito e Luiz Gustavo Campos Visitar perfil Um dos lugares onde normalmente precisamos de mais espaço é no quarto. Os nichos embutidos nos quartos podem ter a função de estante para livros, armazenamento, um espaço para colocar objetos do dia a dia, porta-retratos com memórias de familiares e amigos e, claro, um espaço dedicado aos objetos de decoração mais queridos e cheios de significados.

Nicho embutido para quarto jovem Salvar andrea carla dinelli arquitetura Visitar perfil Este projeto de quarto jovem conta com nicho embutidos tanto na cama como na estante. Aqui eles desempenham papel de armazenamento de puffs e também de objetos e livros.

Nichos embutidos com luz Salvar Anne Báril Arquitetura Visitar perfil Já neste projeto de quarto de casal, os nichos embutidos na parede recebem a cor branca, destacando-se do restante da parede em azul. Além disso, os nichos recebem um spot de luz e prateleiras em vidro. Espaços perfeitos para guardar objetos com um toque afetivo.

Nicho embutido em mesa de cabeceira Salvar INSIDE ARQUITETURA E DESIGN Visitar perfil Aqui o nicho embutido de marcenaria está diretamente embutido na cabeceira estofada da cama. Apesar de pequeno, este nicho embutido foi criado para atender as necessidades do cotidiano, tendo a função de uma mesa de cabeceira.

Nicho embutido de madeira para quarto Salvar studio luchetti Visitar perfil Os nichos embutidos podem fugir do básico e receber revestimentos dos mais variados materiais. Este nicho embutido, por exemplo, foi feito em madeira na cor natural e na cor branca, com luz embutida para dar destaque ao objeto decorativo escolhido.

Nicho embutido para banheiros Salvar Raduan Arquitetura e Interiores Visitar perfil Os nichos embutidos para banheiros são os mais utilizados nos últimos anos. Como vemos neste projeto, normalmente os nichos embutidos costumam ser feitos com o mesmo revestimento utilizado no box.

Nicho embutido na bancada do banheiro Salvar Célia Orlandi por Ato em Arte Visitar perfil Você também pode incluir nichos embutidos em outras áreas do seu banheiro, como neste caso. Aqui o nicho embutido está na saia da bancada do banheiro, criando um espaço para colocar objetos decorativos.

Nicho embutido cor contraste para box Salvar Paula Carvalho Arquitetura Visitar perfil Os nichos embutidos são outro artifício mais na decoração e também merecem ser destacados. Neste banheiro com box revestido em pastilhas, o nicho embutido recebeu um revestimento diferente em pedra branca.

Nicho embutido no rack Salvar homify Visitar perfil Você também pode incluir nichos embutidos na sua sala de estar ou de jantar. Neste caso, este projeto de sala de jantar conta com nichos embutidos no rack que também está embutido na parede da sala.

Nicho embutido sala de estar Salvar FLAVIA CAMPOS INTERIORES /FCPR construções Visitar perfil Já esta outra sala de estar conta com um nicho em laca branca embutido em um painel de madeira maciça.