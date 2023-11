19 Modelos de prateleiras flutuantes para modernizar a decoração

As prateleiras flutuantes são aqueles modelos que não possuem apoio aparente, e isso faz parecer com que estejam flutuando na parede. As fixações da prateleira ficam escondidas dentro da própria prateleira, criando um visual mais limpo e minimalista que combina com vários estilos de decoração mais modernos. Veja, a seguir, ideias lindas de prateleiras flutuantes criadas pelos arquitetos e designers cadastrados na homify, e inspire-se para renovar a decoração de todos os cômodos da casa.