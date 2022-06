Casinha tem fachada simples, mas decoração maravilhosa

Homify sempre faz questão de evidenciar as extensões e ampliações de residências pelo fato de que elas se tornaram uma forma popular para expandir e modernizar as casas. Hoje, na verdade, apenas pintar as paredes ou oferecer uma nova decoração parece não cumprir com as nossas expectativas – uma casa mobiliada de acordo com o nosso gosto começa com grandes espaços que podem acomodar os hóspedes e se adaptar a eventos.

A cozinha, que antes era menor do que os outros ambientes, tem ganhado destaque e as dimensões se tornaram maiores, além é claro do uso de equipamentos de alta tecnologia. Hoje, o projeto que estamos apresentando foi concebido com isso em mente: uma extensão moderna e uma decoração tradicional. A ideia criativa é do estúdio Roundhouse Architecture Ltd. que transformou esta casa de família maravilhosa, fornecendo uma extensão elegante e acolhedora nas áreas de recepção.

Venha fazer uma visita com a gente!