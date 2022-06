Barata e chique: casa container abandonada fica incrível após a transformação!

Neste livro de ideias, apresentamos hoje uma grande casa feita de contêineres que foi construída em Flagstaff, uma cidade americana tradicional localizada no Arizona. Para a estrutura da residência, de 185 metros quadrados, foram usados seis recipientes de medidas diferentes. A moradia de dois andares abriga uma grande sala de estar e sala de jantar, dois quartos, dois banheiros, dois escritórios, cozinha, uma estufa e vários terraços .

O isolamento térmico fica por conta de uma camada de cerâmica no exterior dos contêineres e uma camada de tecido e espuma térmica no interior. A casa fica quente no inverno com um sistema de aquecimento. A brisa das montanhas a deixa mais fresca no verão. Além disso, é uma habitação verdadeiramente ecológica: ela armazena energia solar e também faz o reaproveitamento de águas pluviais e neve funcionando como uma retroalimentação da própria residência.

Que tal olhar mais de perto este projeto incrível do Ecosa Institute?