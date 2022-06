Com paredes de concreto, casa de campo moderna arranca suspiros

Nós vamos apresentar hoje um projeto dos arquitetos portugues do escritório RRJ, que estão constantemente interessados em desafiar os limites impostos pela arquitetura, mantendo a harmonia com o meio ambiente em um conjunto de volumes que consegue combinar poesia e funcionalidade.

Localizada em um terreno amplo e arenoso (o que pode dificultar muitas vezes o trabalho dos arquitetos), esta casa tem uma certa vantagem: um cenário idílico do Mediterrâneo com pinheiros ao redor. O desafio dos profissionais era criar uma casa que seria capaz de fornecer o máximo de conforto, com um estilo vigoroso, mas sempre em harmonia com a paisagem natural.

Vamos explorar esta casa contemporânea única e comprovar que, na verdade, a arquitetura sempre está pronta para romper todas as barreiras e limites.