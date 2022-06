Aberta para o jardim e com cozinha enorme, casa é sonho de consumo

O sonho de muitas pessoas é viver em uma casa nova e moderna, que apresente um projeto arquitetônico mais atualizado com as necessidades e funcionalidades da vida contemporânea. Afinal, quem não quer um viver o dia a dia com mais praticidade – já que quase todos nós, nos sentimos pressionados pela falta de tempo. Mas saiba que não é preciso investir apenas em uma residência nova para conseguir um lar moderno. Muitas vezes, comprar uma habitação antiga e reformá-la, pode trazer surpresas muito agradáveis.

É o caso desta linda casa de família construída em 1930 e que está localizada em uma área de conservação na Inglaterra. A moradia foi totalmente remodelada na parte de dentro e, de quebra, ganhou uma ampliação que a transformou em uma residência de luxo.

O projeto ficou por conta do escritório KSR Architets que aproveitou para adicionar uma nova piscina. Temos certeza que você não vai se decepcionar com essa renovação que virou a casa de ponta cabeça.