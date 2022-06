Casa térrea de 110 m² tem interiores maravilhosos

As casas térreas são ainda os modelos mais comuns nas pequenas e médias cidades do Brasil. Embora estejam perdendo cada vez mais espaço para os prédios nas grandes cidades, estas habitações são amplamente valorizadas pelo conforto físico, já que não necessitam de escadas para o deslocamento e, também podem oferecer espaços de boa integração com fácil transição.

Excelente para famílias com crianças, as casas térreas oferecem ainda a possibilidade de ter um contato mais próximo com o ambiente natural, especialmente quando o terreno no qual está construída, oferece ótimo espaço para a instalação de um jardim. As vantagens das casas térreas são muitas e merecem ser valorizadas em cada pequeno espaço que as compõem.

Para mostrar um ótimo exemplo do que as casas térreas podem nos oferecer, visitaremos hoje um projeto maravilhoso desenhado pelo escritório polonês BiuroProjektowe MTM Styl. O exterior simples com um amplo jardim leva a surpresas incríveis no interior bem planejado, onde a decoração moderna com toques minimalistas confere um resultado belíssimo ao interior do espaço.

Por isso, sigamos juntos em mais um artigo, onde as inspirações aparecem por todos os lados e deixam cada novo detalhe trazer ideias maravilhosas para deixar nosso lar ainda mais belo. Aproveite o passeio, venha conosco e inspire-se!