Fachada incrível e decoração deslumbrante: casa de sonho

O jardim é o elemento central do projeto. Todos os ambientes, living room e quartos, estão voltados para o jardim em busca da luz natural e, claro, das vistas privilegiadas. O jardim é rodeado de muros revestidos de pedras e plantas de pequeno porte, que realçam o estilo rústico e o aspecto mais natural do ambiente. Além do espaço lounge e do espaço gourmet, o jardim abriga também a piscina com cascata, que proporciona aos moradores maior conforto, especialmente nos dias mais quentes, e momentos de descanso e recreação.