Decoração de casa sofisticada e minimalista

Quando pensamos na decoração de uma casa cheia com bom gosto, imaginamos ambientes modernos, bem distribuídos e – por que não? – com um toque do estilo minimalista. A preocupação com a elegância faz do lar mais confortável e especial para o dia a dia. E foi pensando nestas possibilidades que o escritório português FRARI – Architecture Network, chegou ao resultado final do projeto que iremos visitar, hoje.

Com amplas dimensões e detalhes minimalistas, esta linda casa localizada na região portuguesa de Aveiro, traz conforto e elegância em todos os detalhes. Se na área externa nos encantamos com as amplas linhas bem desenhadas em blocos sobrepostos, na área interna caminhamos entre ambientes confortáveis e modernos, onde a fluidez dos espaços é facilmente percebida.

Com detalhes que a fazem o local perto para famílias que não abrem mão da soma de conforto e modernidade, este projeto é, sem dúvidas, um lugar especial para visitarmos e nos apaixonarmos por todas as boas ideias empregadas para um resultado final simplesmente maravilhoso. Para não ficarmos apenas nestes detalhes iniciais, sigamos juntos para os espaços internos onde a maior certeza é encontrarmos espaços que revelam inspiração. Siga conosco e aproveite!