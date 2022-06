Casa de praia tem decoração de cair o queixo

A residência está localizada em uma praia paradisíaca tão próxima do mar quanto possível. O design da residência foi inspirado na atmosfera litorânea e na paisagem natural circundante. A forma do edifício remete à um barco flutuante no mar. Portanto, as arestas inclinadas, de ângulos oblíquos, as superfícies predominantemente brancas e a integração com a piscina servem para reforçar a ideia de uma embarcação marinha. Obviamente, a paisagem natural e as praias que circundam a propriedade são as principais atrações do local. Portanto, a casa se abre para a paisagem ao redor em busca das vistas deslumbrantes e do aproveitamento da luz e da ventilação naturais.