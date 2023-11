6 Peças de Decoração Atemporais (+ 46 Imagens) que Nunca Deixam de Encantar

Na Europa do século 16, o papel de parede – que até então era um produto caro – passou a substituir quadros e tapeçarias, mas ainda era cópia dos papéis de parede chineses, a chamada chinoisserie. Finalmente, em 1630 foi inaugurada a primeira fábrica de papel de parede, na França, e em 1675, o papel de parede começou a ser criado com a técnica da gravura, tornando-o mais barato e mais coloridos. Por fim, em 1814, uma máquina de impressão causou uma revolução que deu origem ao papel de parede com relevo.

O papel de parede aterrissou no Brasil com os imigrantes europeus no final do século 19, mas só foi se popularizar na década de 1960, até ser finalmente reconhecida como uma peça de decoração que atravessa o tempo e não perde a sua beleza.

[Na imagem acima, o papel de parede azul com desenhos florais ainda mantém a sua atemporalidade e ganha calor e aconchego com a madeira caramelo do revestimento de meia parede. O sofá em couro também é aconchegante e atemporal: sobrevive aos anos com a sua beleza e conforto praticamente intactos – e também a todas as tendências de decoração das estações]