Marcenaria Colorida: Dê Um Toque De vida à sua Casa + 12 Imagens

Há muitos e muitos anos, móveis e armários de madeira fazem parte da decoração das casas no mundo todo. Em sua forma mais tradicional, a madeira costuma marcar presença com seus tons naturais. Mas isso não tem porque ser assim sempre. Você já pensou em apostar por marcenaria colorida na sua casa? Você pode reformar um móvel ou armário de madeira antigo dando uma nova cara ao seu ambiente ou então aproveitar a sua reforma e encomendar itens de marcenaria colorida para dar um toque de vida e cor ao seu decor. Gostou da ideia? Então confira esse livro de ideias com imagens de projetos com marcenaria colorida para você se inspirar e modernizar o ambiente.