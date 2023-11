Sobrado de Vila: Conheça o Antes e o Depois desta Incrível Reforma!

Quem já teve oportunidade de adentrar as vilas antigas que existem em várias cidades e capitais brasileiras sabem que, muitas vezes, elas parecem ter parado no tempo em termos de beleza e funcionalidade. No entanto, as vilas – geralmente uma rua sem saída com diversos sobrados geminados – têm um potencial tremendo, seja esteticamente ou funcionalmente.

Com uma bela e perfeita reforma, os sobrados de vilas podem se tornar casas cheias de charme e com muita personalidade, nas quais soluções inusitadas e inovadoras de arquitetura e design de interiores subvertem o convencionalismo e anacronismo arquitetônicos, redistribuindo os ambientes de maneira exclusiva, o que resulta em aconchego, conforto e bem-estar.

É o caso da reforma deste sobrado de vila, projetada e executada pelo escritório Marcos Takiguthi Arquiteto, sediado em São Paulo e atuante há mais de 20 anos com projetos e gerenciamento de obras residenciais e comerciais, reformas e design de interiores.

O trabalho do arquiteto e urbanista que empresta seu nome ao escritório, formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP), parte da ideia de que a beleza da atemporalidade arquitetônica se manifesta em formas simples, texturas contrastantes, cores harmônicas e jogos entre luzes e sombras, sem jamais deixar de lado a funcionalidade que propicia conforto e otimiza espaços. Confira o projeto!