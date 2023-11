Apartamento Vila Mascote: Encontro Da funcionalidade Com A Sofisticação

Living espetacular

Podemos definir o living deste projeto como espetacular. Com grandes janelas para uma varanda gourmet, o living conta com uma decoração neutra, elegante e atemporal. Aqui os tons predominantes são o nude, marrom claro, areia e claro, dourado. De um lado podemos conferir uma parede com televisão embutida em um painel de madeira clara com iluminação em led e um móvel para armazenamento. A mesa de centro é formada por três mesas em metal dourado e, do lado oposto da sala, o sofá em tom areia dá o toque de aconchego à sala. Um painel vazado com formas geométricas também em dourado finaliza a decoração do ambiente.