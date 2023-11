Living moderno e integrado destaca a madeira com clima natural delicioso

DCC by Next arquitetura

O jardim vertical volumoso ficou perfeito nesse cantinho onde participa de todos os ambientes, pois é visível em todo o living integrado. Ele traz cor e harmoniza com a madeira, criando um clima bem natural. Nem dá para imaginar esse espaço sem o jardim vertical, e essa é a sensação que se tem quando as escolhas dos elementos são feitas por um profissional que pensa em cada detalhe, em todas as sensações que as pessoas vão ter quando estiverem usando os espaços.

No perfil do DCC Arquitetura, aqui na homify, tem vários outros projetos para você apreciar, todos com esse clima suave e equilibrado, com modernidade, elegância e a personalidade de cada cliente.