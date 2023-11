Tapetes Grandes para Sala de Estar: 5 Dicas para Escolher o Seu + 9 Inspirações

Tapetes são complementos à decoração, portanto devem ser escolhidos por último, quando o estilo já está definido e os móveis comprados, para não haver desarmonia em relação aos móveis, objetos e outros elementos presentes no espaço.

Para poder escolher o tapete, a primeira coisa a fazer é tirar todas as medidas, seja do espaço ou dos móveis. O tapete precisa ser proporcional ao espaço, não importa se a sala de estar é grande ou pequena, e deve ter largura maior do que a do sofá e com sobra de cerca de 25 cm nas laterais. Deve ainda ocupar todo o espaço à frente do sofá para criar a sensação de amplitude.

[Na imagem, o tapete toma toda a extensão da sala de estar, equilibrando lindamente a decoração branca com o seu tom claro de azul]