Luxo e diversão: essa mansão tem décor de revista

O interior da residência é caracteriza pela transparência dos espaços de convivência, que se abrem para o exterior através de generosos planos envidraçados, pela integração da sala de estar, sala de jantar e cozinha e pelo contraste entre os materiais de acabamento, com destaque para o vidro e para as pedras basálticas, que revestem as paredes do living room. O piso do living room é revestido de porcelanato, que imita concreto e dialoga com os painéis de pedra basáltica, agregando funcionalidade e rusticidade ao ambiente.

O projeto de interiores fez uso de mobiliário de design contemporâneo de cor predominantemente preta, que dialoga com a arquitetura da residência e dá unidade ao projeto.