Lar lindo traz 5 boas ideias de decoração de apartamento

A integração perfeitamente trabalhada entre sala de estar e sala de jantar, traz a sobriedade da cor cinza, somada à elegância dos elementos em madeira. O amplo sofá cinza faz conjunto com a parede no mesmo tom de cor, tendo no tapete vermelho o recurso para quebrar a monocromia do ambiente. Pequenos quadros ajustados de maneira desorganizada na parede oferecem beleza e elegância, marcando perfeitamente a decoração local.

No centro do espaço, notamos a mesa de madeira maciça acompanhada por cadeiras plásticas na cor preta e com design moderno. Suspenso sobre a mesa, o par de luminárias em formato arredondado reforça a modernidade dos elementos decorativos.

O piso de madeira presente em todo o espaço, confere acolhimento, somando perfeitamente com o cenário de tons claros, onde a iluminação é perfeitamente ajustada em todos os cantos. A incrível biblioteca no fundo do cenário complementa a modernidade para a decoração do ambiente.