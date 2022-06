Salas de TV pequenas: saiba como decorar

Para se desfrutar realmente de um filme ou série, o melhor mesmo é mergulhar naquele famoso escurinho do cinema . Para isso, é importante que você providencie para que todas as luzes externas sejam eliminadas na hora da exibição. Isso se faz com cortinas pesadas e/ou escuras que vedam totalmente a entrada de luz natural ou artificial no ambiente. Qualquer porta que dê para o espaço deve ser fechada também. E, é claro, as luzes internas devem ser igualmente desligadas, de modo a criar uma verdadeira caverna escura. Só o que deve atrair a atenção deve ser a tela da TV. Desse jeito, e com um bom sistema de som, a experiência vai ser a mesma que se tem no cinema. Não é uma boa ideia?