Casa moderna tem decoração com madeira e pedra

A sobreposição dos volumes, onde os blocos oferecem um desenho dinâmico é incrível. As amplas linhas em concreto trazem nas colunas o talento profissional no desenho final da composição.

À esquerda, notamos a sala de estar com um incrível pé-direito duplo, oferecendo uma ampla composição de elementos modernos que decoram o ambiente, do piso ao teto. Notamos também a presença da madeira em todos os blocos, contrastando com as paredes brancas e somando uma combinação excelente com o concreto e o vidro.

No piso inferior, uma pequena parede revestida em pedras traz acolhimento e beleza à entrada principal, enquanto no alto, à direita, um volume se sobressair em meio a linha centralizada, marcada pela presença da madeira. No bloco superior, além do cômodo privado, uma ampla área oferece arejamento e descanso com o olhar para o horizonte a frente.

Por fim, a iluminação em todos detalhes – do chão ao teto -, conferem um visual perfeitamente moderno ao espaço.