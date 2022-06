Mesas de jantar fabulosas

Nesta sala de jantar com inspiração minimalista, a mesa de jantar tem estilo industrial, com linhas retas, tampo branco e estrutura cinza. As cadeiras que a acompanham, em madeira e com estrutura em metal, também têm linhas retas e apresentam duas cores, madeira por fora e cinza por dentro. Combinadas com as paredes brancas, o piso claro e o aparador e a prateleira em azul escuro, o efeito é despojado e limpo, ganhando vida com a porta em vidro que dá vista para o jardim. A imagem é de Luiz Fernando Macian.