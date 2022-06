Casa moderna em Sorocaba (SP) tem decoração simples e apaixonante

Os detalhes no interior do projeto merecem destaque, como o alinhamento perfeito entre a mesa de jantar e o sofá na sala de estar. Este cuidado reforça ainda mais a beleza do interior sem a necessidade de muitas peças.

O porcelanato de grandes dimensões com textura semelhante à de concreto oferece excelente reflexo da luz natural no espaço, fazendo um ótimo conjunto com as paredes e teto branco no ambiente. A boa distribuição de lâmpadas embutidas reforça a sensação de modernidade e elimina qualquer ponto de sombra no ambiente.