Antes e depois: reforma transforma casa velha

A apresentação do antes e depois mostra o excelente trabalho realizado pelos talentosos arquitetos. Podemos notar, à esquerda, o formato do telhado retangular já muito desgastado pela ação do tempo. Uma pequena varanda era utilizada no bloco principal, sem que muito conforto pudesse ser direcionado ao espaço.

Na imagem à direita, podemos notar que o bloco original foi muito bem preservado, sendo as portas principais renovadas por amplas peças envidraçadas, conferindo mais modernidade ao local. As novas linhas do bloco superior conferiram uma adição incrível de espaço ao projeto, mudando completamente o perfil da residência e oferecendo um resultado mais bonito e contemporâneo com a soma do aço, madeira e vidro na nova fachada.