Pequena e poderosa: casa de 116 m² tem decoração incrível

A característica mais marcante do interior e do exterior é a fachada transparente: uma grande janela de 4,6 por 3 metros de altura virada para o poente a mais de 3 metros acima do solo. A transparência permite a entrada do sol do meio-dia ao pôr do sol, de modo que, além de ser um detalhe estético fabuloso, é funcional e conveniente.

Casa na floresta encanta com design único!