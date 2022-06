Lar lindo traz 6 boas dicas para apartamentos pequenos

Um casal jovem, com muitos planos para o futuro, decidiu procurar uma casa com muita personalidade no coração de Donostia, na Espanha. Os profissionais responsáveis por este projeto descobriram esta cobertura devastada, mas com um certo carisma que atraiu a atenção deles por conta de alguns detalhes de construção interessantes e pela bela vista.

A prioridade era criar uma residência pensando no futuro, já que o casal deseja ter filhos e construir uma família. Depois de tudo acertado entre as duas partes, o escritório de arquitetura e decoração EKIDAZU entrou em ação para reformar e transformar o apartamento em um espaço cheio de luz, detalhes decorativos maravilhosos, com otimização perfeita de espaço em cada um dos cantos. Nós garantimos que você vai adorar esta renovação.