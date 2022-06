Branca e moderna: uma casa de revista

Hoje nós visitamos Sant Cugat del Valles, na Espanha, para encontrar uma casa isolada muito especial. Embora com espaço para até seis pessoas, é uma habitação onde mora apenas uma pessoa. As principais características desta moradia são os ambientes grandes e brancos, que dão a sensação de que a residência não tem fim, de que ela realmente é infinita.

Por conta da diversidade dos terraços no entorno e da proximidade de uma estrada com bastante movimento foi necessário isolar acusticamente todos os ambientes internos. Os responsáveis pelo projeto são os profissionais do estúdio de arquitetura Cabre i Diaz. Eles conseguiram criar uma casa moderna, com espaços criativos, inspiradores e cheios de potencial.

Se você não quer perder nenhum detalhe desta mansão branca, venha com Homify e explore cada canto da casa através das fotos. Vamos lá!