Sala e cozinha incríveis tornam este apartamento um sonho de consumo

Começamos na cozinha. Veja este belo ambiente que tem tudo o que é necessário para cozinhar. Ele é um espectro do estilo industrial: com chão de madeira e parede de cimento queimado. Aqui a mesa de madeira mais alta, que parece mais um balcão, está em perfeita sintonia com o resto do mobiliário.

A iluminação é suave com fios expostos, assim como os canos, todos rústicos e industriais. Atenção especial para o mobiliário preto do balcão. Isso é elegância!