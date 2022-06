Atrás dessa fachada moderna há uma casa de cair o queixo

A sala íntima está situada no pavimento superior. Além da estrutura de madeira aparente do telhado, o ambiente conta com uma generosa lareira, revestida de pedras e com um lustre de ferro, que dá um toque rústico do ambiente. A lareira a lenha foi convertida em lareira a gás, para maior praticidade. O sofá built-in, em forma de L, com estofado de cor branca, e as superfícies neutras realçam a elegância e a estética clean do ambiente.

Mais informações sobre projetos de salas de estar, você encontra aqui.