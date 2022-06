Casa de madeira com vista para o mar

Uma casa no campo com vista para o mar é para muitos de nós um grande sonho. Quem nunca se imaginou sentado com uma taça de vinho ou um delicioso suco refrescante admirando o mar por horas? Ou até mesmo com um livro nas mãos enquanto as ondas do mar vão e vêm reproduzindo um som relaxante?

Para algumas pessoas, este sonho se torna realidade. PE o caso dos proprietários desta bela residência na França. Eles contrataram os especialistas do escritório de arquitetura Matthieu Guillaumet para fazer uma reforma em sua casa, já que não estavam muito satisfeitos com a estrutura e estética antiga. Para eles, já era mais do que tempo para fazer uma renovação e dar um rosto mais moderno e fresco para a casa dos sonhos. O resultado é convincente não só para os moradores, mas também para quem admira projetos arquitetônicos que transformam o edifício em um lugar ainda mais acolhedor. Vamos lá?