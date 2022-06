Impressionante residência de luxo cheia de curvas

Hoje nós vamos apresentar um projeto verdadeiramente extraordinário e impressionante na Coreia do Sul. Esta residência está localizada na metrópole de Busan e nossos especialistas do escritório arquiteto-K projetaram para seus clientes uma casa imponente, com uma galeria de arte anexada.

A região de Busan foi chamada no passado de Nápoles do Oriente , quando atraía turistas interessados em arte, na vida marítima e no luxo, mas nos anos 1970 e 1980, a história começou a mudar. Depois de experimentar os efeitos nocivos do desenvolvimento indiscriminado, várias medidas de manutenção da qualidade da água e instalações comerciais foram implementadas para que os turistas voltassem a se interessar pela cidade.

Voltando para a casa dos sonhos, esta moradia de quatro andares abriga um estacionamento subterrâneo e adega, galeria e escritório, uma enorme sala de estar com sala de jantar e cozinha, vários quartos, banheiros, pátios, terraços, varandas, sauna, salão de festas e um home theater. Além de todo o luxo, o que mais impressiona é a arquitetura do edifício. Divirta-se durante o nosso pequeno passeio.